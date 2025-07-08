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09:43, 8 июля 2025Наука и техника

Обнаружен «убедительный аналог» Земли

arXiv: Экзопланета Kepler-22b может считаться убедительным аналогом Земли
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Thierry Lombry / Shutterstock / Fotodom

Ученые отделения информации и компьютерных наук Калифорнийского университета в Ирвайне (США) обнаружили «убедительный аналог» Земли. Свое исследование авторы опубликовали на портале электронных препринтов arXiv.

Специалисты провели комплексный многомерный статистический анализ 517 экзопланет из базы НАСА. Используя восемь ключевых параметров (радиус экзопланеты, равновесная температура, поток инсоляции, плотность, эффективная температура материнской звезды, радиус, масса и металличность), ученые предложили систему классификации, согласно которой Земля определялась как «отличный кандидат» для обитаемости.

Проведенный специалистами анализ показал, что только 0,6 процента выборки (три небесных тела, включая Землю) соответствуют всем критериям обитаемости при «смягченных пороговых значениях», однако только экзопланета Kepler-22b может считаться «убедительным аналогом» Земли.

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Из использованной выборки около 75 процентов небесных тел, согласно авторам, демонстрируют характеристики «подходящая звезда, неподходящая экзопланета», тогда как 1,2 процента экзопланет представляют собой «пограничные случаи» небесных тел, вращающихся вокруг карликовых звезд спектрального класса M с «подходящими планетарными условиями, но маргинальными звездными».

В декабре 2011 года НАСА сообщило, что благодаря космическому телескопу Kepler на расстоянии 600 световых лет от Земли была открыта экзопланета Kepler-22b, относящаяся к типу мининептунов. Период обращения Kepler-22b вокруг материнской звезды составляет 290 дней. Радиус планеты примерно в 2,4 раза больше земного.

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