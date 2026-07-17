Дибров пошутил о своем падении с лестницы словами «чуть мозг не вытек»

Телеведущий Дмитрий Дибров пошутил о своем падении с лестницы

Телеведущий Дмитрий Дибров пошутил о своем падении с лестницы, в результате которого ему пришлось перенести операцию. Его слова приводит Starhit.

У Диброва спросили, как он себя чувствует после падения. «Вы имеете в виду ситуацию, когда у меня чуть мозг не вытек? Все хорошо. Меня лечит любовь!» — ответил ведущий. Он также назвал лестницы своим слабым местом.

Ранее сообщалось, что Диброву сделали операцию на руке, которую он сломал в результате падения. Ему вставили титановую пластину для сращивания костей. Уточнялось, что восстановление после травмы займет около двух месяцев.

Дибров упал с лестницы во время вечеринки в ночном клубе в Москве в ночь на 21 июня. Утверждалось, что в тот момент он пытался познакомиться с девушками. Ведущего доставили в больницу, у него обнаружили сотрясение мозга, травмы лица и перелом лучевой кости. Позднее его выписали.