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17:49, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Стало известно о «тайной» операции упавшему с лестницы Диброву

Ведущий Дмитрий Дибров сделал операцию на сломанной руке втайне от журналистов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Известный телеведущий Дмитрий Дибров, который сломал руку на вечеринке при падении с лестницы, сделал операцию втайне от журналистов. Об этом в Telegram заявило издание Mash.

Утверждается, что Дибров, изначально отказавшийся от хирургического вмешательства, вернулся в больницу 23 июня. Телеведущему вставили титановую пластину для сращивания костей, к вечеру его отпустили.

При этом, по данным издания, в больницу Дибров приехал «тайно», стараясь не привлекать внимания СМИ. Также отмечается, что полное восстановление после травмы займет около двух месяцев.

О том, что телеведущему сделали операцию, ранее заявила его бывшая жена Полина Диброва. Она также назвала домыслами и выдумками информацию о том, что рука ведущего может лишиться чувствительности и подвижности.

Дибров в ночь с 20 на 21 июня упал с лестницы во время вечеринки в ночном клубе в Москве. Утверждалось, что в этот момент он пытался познакомиться с молодыми девушками. Ведущего госпитализировали, у него обнаружили перелом лучевой кости. Врачи рекомендовали операцию, однако он сначала отказался от хирургического вмешательства.

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