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15:47, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Диброву сделали операцию

Бывшая жена Диброва Полина заявила, что телеведущему сделали операцию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, которому диагностировали перелом лучевой кости после падения с лестницы на вечеринке, Полина Диброва рассказала, что ему сделали операцию. Ее слова передает РИА Новости.

«Сегодня я также ему написала, спросила, что случилось, что с рукой. Он сказал, что все в порядке. Была проведена операция. Все хорошо, под присмотром врачей», — рассказала Диброва.

Она также назвала домыслами и выдумками информацию о том, что рука телеведущего может лишиться чувствительности и подвижности.

Ранее издание Mash сообщило, что рука Диброва можете перестать нормально работать, если ему не сделают операцию. Уточнялось, что в этом случае перелом начнет неправильно срастаться, из-за чего телеведущему станет сложно сгибать и разгибать конечность и совершать ей какие-либо действия.

Дибров упал с лестницы во время вечеринки в московском ночном клубе в ночь на 21 июня. Ведущего госпитализировали. Ему диагностировали перелом лучевой кости. Врачи настаивали на том, что в руку необходимо вставить металлические пластины, однако ведущий от операции отказался.

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