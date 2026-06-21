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11:06, 21 июня 2026Интернет и СМИ

Дибров разбил лицо во время вечеринки в Москве

Дибров упал с лестницы и разбил лицо во время вечеринки в Москве
Алина Черненко

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров упал с лестницы и разбил лицо во время вечеринки в Москве. Об этом пишет Baza.

По данным издания, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений на улице Косыгина на юге столицы. На место оперативно приехали медики и выявили при осмотре пострадавшего подозрение на перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины. Диброва госпитализировали, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее Дибров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак объяснил отцовскими чувствами интерес взрослых мужчин к молодым женщинам. По его словам, меньше всего это связано со скабрезностями.

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