Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:28, 18 июня 2026Интернет и СМИ

Дибров объяснил отцовскими чувствами интерес мужчин к девушкам намного младше

Ведущий Дибров объяснил отцовскими чувствами интерес мужчин к очень молодым девушкам
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров, чья бывшая жена Полина моложе его на 30 лет, объяснил отцовскими чувствами интерес взрослых мужчин к молодым девушкам. Об этом он заявил в беседе с журналисткой Ксенией Собчак в проекте «Что о тебе думают?»

Собчак в разговоре с Дибровым заявила, что ей обидно за зрелых женщин, которым их ровесники нередко предпочитают более молодых девушек. Журналистка попросила его объяснить причины такой тенденции.

«Меньше всего это связано со скабрезностями. Нет, здесь есть что-то еще. Здесь что-то отцовское», — ответил ведущий.

Ранее Дибров рассказал о личной жизни после развода. Он отметил, что состоит в отношениях, и назвал новую возлюбленную достойным и умным человеком.

Дибров развелся с Полиной в сентябре 2025 года. Впоследствии ведущий рассказывал, что они с бывшей супругой остались в хороших отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала топливную инфраструктуру Украины. Уничтожено дорогостоящее оборудование из стран НАТО

    Футболист сборной ДР Конго раскритиковал Роналду

    Женщина лечила проблемы с глотанием антидепрессантами и оказалась смертельно больна

    Психиатр дал простой совет находящимся в кризисе среднего возраста людям

    Российский пожизненник забил маньяка-сокамерника сливным бачком унитаза

    Уголовник захотел отомстить бывшей возлюбленной и попытался сжечь ее в квартире

    Медицинские записи Кейт Миддлтон попытались украсть и продать

    Врачи под Москвой вырезали женщине новообразование в 8 литров

    Миллиардер предрек дефицит кадров из-за развития ИИ

    Покупатель заплатит за выбитые зубы продавца из российского магазина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok