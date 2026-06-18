Дибров объяснил отцовскими чувствами интерес мужчин к девушкам намного младше

Ведущий Дибров объяснил отцовскими чувствами интерес мужчин к очень молодым девушкам

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров, чья бывшая жена Полина моложе его на 30 лет, объяснил отцовскими чувствами интерес взрослых мужчин к молодым девушкам. Об этом он заявил в беседе с журналисткой Ксенией Собчак в проекте «Что о тебе думают?»

Собчак в разговоре с Дибровым заявила, что ей обидно за зрелых женщин, которым их ровесники нередко предпочитают более молодых девушек. Журналистка попросила его объяснить причины такой тенденции.

«Меньше всего это связано со скабрезностями. Нет, здесь есть что-то еще. Здесь что-то отцовское», — ответил ведущий.

Ранее Дибров рассказал о личной жизни после развода. Он отметил, что состоит в отношениях, и назвал новую возлюбленную достойным и умным человеком.

Дибров развелся с Полиной в сентябре 2025 года. Впоследствии ведущий рассказывал, что они с бывшей супругой остались в хороших отношениях.