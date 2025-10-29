Дибров раскрыл отношения с женой после развода

Ведущий Дибров счел дружескими свои отношения с бывшей женой Полиной

Российский телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров назвал дружескими свои отношения с бывшей женой Полиной, с которой он развелся в сентябре. Об этом он рассказал в проекте «Прудько среди своих», видео доступно на YouTube.

«Почему же нет? Почему мы не друзья? Она говорит моими cловами, она знает все, что я подумаю, она может предугадывать мои реплики. У нас трое детей, собака, и они курсируют между нашими домами», — сказал Дибров в ответ на вопрос, можно ли утверждать, что они с бывшей супругой после расторжения брака остались хорошими друзьями.

Ведущий также раскрыл, что всегда помогает бывшей жене, если она о чем-то его просит.

25 сентября суд расторг брак Дибровых. Уточнялось, что между ними не было разногласий по имущественным и другим вопросам.

Перед этим Диброва раскрыла причины расторжения брака. Она заявила, что с годами стала относиться к мужу как к отцу и наставнику и вместе с тем начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.