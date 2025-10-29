Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:45, 29 октября 2025Интернет и СМИ

Дибров раскрыл отношения с женой после развода

Ведущий Дибров счел дружескими свои отношения с бывшей женой Полиной
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российский телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров назвал дружескими свои отношения с бывшей женой Полиной, с которой он развелся в сентябре. Об этом он рассказал в проекте «Прудько среди своих», видео доступно на YouTube.

«Почему же нет? Почему мы не друзья? Она говорит моими cловами, она знает все, что я подумаю, она может предугадывать мои реплики. У нас трое детей, собака, и они курсируют между нашими домами», — сказал Дибров в ответ на вопрос, можно ли утверждать, что они с бывшей супругой после расторжения брака остались хорошими друзьями.

Ведущий также раскрыл, что всегда помогает бывшей жене, если она о чем-то его просит.

25 сентября суд расторг брак Дибровых. Уточнялось, что между ними не было разногласий по имущественным и другим вопросам.

Перед этим Диброва раскрыла причины расторжения брака. Она заявила, что с годами стала относиться к мужу как к отцу и наставнику и вместе с тем начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости