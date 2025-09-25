Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:00, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Дибровы официально развелись

Мировой суд расторг брак телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Мировой суд в Подмосковье расторг брак телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. О том, что пара официально развелась, сообщают «Известия» в Telegram.

Уточняется, что расторжение брака в мировом суде указывает на то, что между бывшими супругами нет разногласий по имущественным и другим вопросам. По данным издания, стороны договорились по всем ключевым пунктам.

Ранее сообщалось, что жена шоумена Полина Диброва дала интервью телеведущему Андрею Малахову. В ходе беседы она заплакала, рассказывая о разводе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    В ДНР заявили о взятии Красноармейска в полукольцо

    Дибровы официально развелись

    Стала известна цель ночных ударов по Украине

    Помощники Трампа получили угрозы

    Россия нарастила поставки в Европу подорожавшего сырья для удобрений

    В России ответили на угрозы вице-президента США из-за переговоров по Украине

    Россиянин Хачанов вылетел из турнира ATP в первом круге

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

    Дуа Липа снялась в прозрачной блузе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости