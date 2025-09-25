Дибровы официально развелись

Мировой суд расторг брак телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной

Мировой суд в Подмосковье расторг брак телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. О том, что пара официально развелась, сообщают «Известия» в Telegram.

Уточняется, что расторжение брака в мировом суде указывает на то, что между бывшими супругами нет разногласий по имущественным и другим вопросам. По данным издания, стороны договорились по всем ключевым пунктам.

Ранее сообщалось, что жена шоумена Полина Диброва дала интервью телеведущему Андрею Малахову. В ходе беседы она заплакала, рассказывая о разводе.