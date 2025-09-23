Интернет и СМИ
23 сентября 2025

Жена Диброва заплакала на интервью у Малахова

Жена Диброва заплакала на интервью у Малахова, когда говорила о переезде от мужа
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: телешоу «Малахов»

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заплакала на интервью у журналиста Андрея Малахова, когда обсуждала с ним развод с супругом. Запись их беседы доступна на платформе «Смотрим».

Малахов спросил у Дибровой, было ли ей сложно переезжать из дома, где она жила с мужем. «Мне очень сложно. И до сих пор мне сложно туда приходить, потому что в каждой частичке дома — моя жизнь», — сказала супруга телеведущего и заплакала. Она добавила, что Дибров не присутствовал во время ее отъезда, потому что ему было бы больно это видеть.

При этом Диброва назвала правильным решение уехать из дома. «Если уже решение принято, то нужно идти дальше», — заключила она.

Ранее Диброва раскрыла отношения супруга к разводу. По словам жены ведущего, Дибров считает, что она ему изменила.

О том, что Дибровы разведутся после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Утверждалось, что Диброва начала отношения с женатым 50-летним бизнесменом Романом Товстиком.

.
