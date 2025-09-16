Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:30, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Жена Диброва раскрыла его отношение к разводу

Жена Диброва Полина заявила, что телеведущий считает, что она ему изменила
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва раскрыла его отношение к разводу. Об этом она высказалась в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Диброва, ставшая инициатором расставания, рассказала, что ее супруг не хотел разводиться. При этом телеведущий не пытался удерживать и отговаривать жену от этого решения. По словам Дибровой, он поступил так, потому что ценит ее свободу, хоть и хочет, чтобы жена вернулась к нему.

«Если мы пытаемся сделать вид, что ему не больно, он не переживает и он не считает, что я ушла и изменила, это не так. Он так считает», — также отметила Диброва. Она добавила, мужу будет больно смотреть интервью, которое она дала Джугелии.

Ранее Диброва подтвердила новые отношения с 50-летним предпринимателем Романом Товстиком. Она заявила, что не начинала отношения с новым избранником втайне от мужа.

Информация о разводе Дибровых, проживших в браке 16 лет, появилась в конце июля. Утверждалось, что Диброва начала отношения с женатым бизнесменом Товстиком, дружившим с семьей ведущего.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил первый пакет военной помощи Украине

    Раскрыты последствия высказываний Пугачевой для карьеры Орбакайте

    Звезда «Кривого зеркала» раскрыл прозвище Петросяна в кулуарах

    Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

    Россиянка родила настоящего богатыря

    Самой красивой девушке России заплатят миллион рублей

    Представлен крем с научно доказанным эффектом против морщин

    Оценены шансы Зеленского вывести Путина из себя во время встречи

    Семья отравилась в самолете и не смогла попасть домой

    Главарь преступной группы вымогал деньги у пилотов российской авиакомпании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости