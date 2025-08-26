Жена Диброва высказалась об измене супругу и подтвердила новые отношения

Жена Диброва Полина заявила, что не заводила отношения втайне от мужа

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина высказалась о слухах об измене супругу и новых отношениях с предпринимателем Романом Товстиком на фоне новостей о разводе. В своем Telegram-канале она написала, что не заводила новые отношения втайне от мужа.

«Отвечаю на самый острые вопросы и на этом завершу этот цикл и буду отдыхать. Дима узнал об отношениях уже когда они уже начались? Нет, он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может», — заявила Диброва, тем самым подтвердив связь с Товстиком.

Она также заявила, что начала отношения с предпринимателем только после того, как тот объявил своей супруге Елене о разводе.

Ранее адвокаты Дибровых Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова заявили, что все имущественные вопросы супругов, принявших решение о разводе, урегулированы. Они добавили, что после расторжения брака Дибровы продолжат вместе воспитывать детей.

О том, что Дибров может развестись с женой после 16 лет совместной жизни, стало известно 29 июля. В сети утверждали, что Диброва начала отношения с 50-летним женатым бизнесменом Товстиком, дружившим с семьей телеведущего.