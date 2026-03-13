Дибров рассказал о новой возлюбленной

Российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что вновь состоит в отношениях. О новой возлюбленной он рассказал в интервью блогеру Юрию Хованскому, запись доступна во «ВКонтакте».

Говоря о своей личной жизни, ведущий отметил, что он сейчас не один. «Очень достойный человек рядом со мной, очень умная [женщина]», — сказал Дибров. Другие подробности он не раскрыл.

В декабре телеведущий появился на публике с нутрициологом Екатериной Гусевой. По данным СМИ, пара состоит в романтических отношениях.

Дибров развелся с бывшей женой Полиной в сентябре 2025 года. Брак был расторгнут в мировом суде. Впоследствии ведущий рассказывал, что они с бывшей супругой остались в хороших отношениях.