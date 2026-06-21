Стали известны новые последствия падения Дмитрия Диброва

У Дмитрия Диброва диагностировали перелом лучевой кости

Стали известны новые подробности о состоянии Дмитрия Диброва после падения с лестницы в московском клубе. По данным Telegram-канала Mash, телеведущий получил не только сотрясение мозга и травмы лица, но и сломал руку.

У Диброва диагностировали перелом лучевой кости. Врачи рекомендовали ему операцию с установкой металлических пластин, чтобы кость правильно срослась.

Однако телеведущий, по информации источника, отказался от хирургического вмешательства и написал соответствующий документ. При этом медики настаивали на необходимости лечения. Несмотря на отказ от операции, Дибров пообещал приехать на обязательный контрольный прием.

Ранее сообщалось, что телеведущий получил травмы после падения с лестницы во время знакомства с девушками в ночном клубе Москвы.