Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:14, 21 июня 2026Интернет и СМИ

Стали известны новые последствия падения Дмитрия Диброва

У Дмитрия Диброва диагностировали перелом лучевой кости
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Стали известны новые подробности о состоянии Дмитрия Диброва после падения с лестницы в московском клубе. По данным Telegram-канала Mash, телеведущий получил не только сотрясение мозга и травмы лица, но и сломал руку.

У Диброва диагностировали перелом лучевой кости. Врачи рекомендовали ему операцию с установкой металлических пластин, чтобы кость правильно срослась.

Однако телеведущий, по информации источника, отказался от хирургического вмешательства и написал соответствующий документ. При этом медики настаивали на необходимости лечения. Несмотря на отказ от операции, Дибров пообещал приехать на обязательный контрольный прием.

Ранее сообщалось, что телеведущий получил травмы после падения с лестницы во время знакомства с девушками в ночном клубе Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уход иранской делегации с переговоров с США опровергли

    Канцлер Германии отказался от жалоб на оскорбления в интернете

    Стали известны новые последствия падения Дмитрия Диброва

    В России высказались о возможной отставке поддерживающего Киев премьера Британии

    В Словакии призвали Фицо отказаться от переговоров с Зеленским

    Нейросеть взломала засекреченные данные Агентства национальной безопасности США

    Названа причина роста атак беспилотников со стороны Украины

    Оценены шансы Ирака отобрать очки у сборной Франции в матче на ЧМ-2026

    Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

    В Париже запретили алкоголь по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok