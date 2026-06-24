Отказавшемуся от операции на руку Диброву предрекли потерю ее подвижности навсегда

Mash: Из-за отказа от операции рука Диброва может потерять подвижность и чувствительность

Ведущему Дмитрию Диброву, который отказался от операции на руку после падения с лестницы на вечеринке, предрекли серьезные последствия. Как отмечает Mash в Telegram, рука шоумена может потерять подвижность и чувствительность.

«В худшем случае Дибров может навсегда потерять функцию руки. Из-за этого придется делать новую, более сложную операцию», — констатировало Mash.

По данным издания, если Диброву не установят металлические пластины в поврежденную руку, как на этом настаивали врачи, то вскоре в конечности возникнут острая боль и отек, а через несколько недель появится скованность. При этом сломанная кость начнет неправильно срастаться, Диброву станет сложнее сгибать и разгибать руку и совершать ей какие-либо действия, например, застегивать пуговицы. Кроме того, отмечается в сообщении, пальцы на руке телеведущего могут онеметь, если будут повреждены нервы.

Ранее бывшая жена ведущего Полина Диброва раскрыла подробности его состояния после падения. Она заявила, что экс-супругу потребуется реабилитация.

В ночь с 20 на 21 июня Дибров упал с лестницы во время вечеринки ночном клубе Москвы. Шоумена госпитализировали. Среди прочего ему диагностировали перелом лучевой кости. Врачи настаивали на операции с установкой металлических пластин, чтобы перелом правильно сросся, однако Дибров отказался от вмешательства.

