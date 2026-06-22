Бывшая жена Диброва раскрыла новую подробность его состояния после травмы на вечеринке

Бывшая жена Диброва сообщила, что ему потребуется реабилитация после падения на вечеринке

Телеведущему Дмитрию Диброву после падения на вечеринке, в результате которого он получил травмы и попал в Боткинскую больницу, потребуется реабилитация. Новые подробности о состоянии ведущего РИА Новости раскрыла его бывшая жена.

«Чувствует [себя] хорошо, но реабилитация нужна», — сказала Диброва. Она добавила, что телеведущего выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что Дибров оставил врачам значок с цитатой русского писателя Льва Толстого. На нем было написано: «Счастье есть удовольствие без раскаяния».

Дибров в ночь с 20 на 21 июня упал с лестницы во время вечеринки в ночном клубе в Москве. Утверждалось, что в этот момент он пытался познакомиться с молодыми девушками. Телеведущего госпитализировали, у него обнаружили перелом лучевой кости. Врачи рекомендовали Диброву операцию, однако он отказался от хирургического вмешательства.