Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:29, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Бывшая жена Диброва раскрыла новую подробность его состояния после травмы на вечеринке

Бывшая жена Диброва сообщила, что ему потребуется реабилитация после падения на вечеринке
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Телеведущему Дмитрию Диброву после падения на вечеринке, в результате которого он получил травмы и попал в Боткинскую больницу, потребуется реабилитация. Новые подробности о состоянии ведущего РИА Новости раскрыла его бывшая жена.

«Чувствует [себя] хорошо, но реабилитация нужна», — сказала Диброва. Она добавила, что телеведущего выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что Дибров оставил врачам значок с цитатой русского писателя Льва Толстого. На нем было написано: «Счастье есть удовольствие без раскаяния».

Дибров в ночь с 20 на 21 июня упал с лестницы во время вечеринки в ночном клубе в Москве. Утверждалось, что в этот момент он пытался познакомиться с молодыми девушками. Телеведущего госпитализировали, у него обнаружили перелом лучевой кости. Врачи рекомендовали Диброву операцию, однако он отказался от хирургического вмешательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России мощно ударили по критической инфраструктуре Украины. Что об этом известно?

    Избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор

    Мошенники нашли новый способ завлечь россиян

    Россияне активно скупают за границей иномарки из одной страны

    Летевший из Армении в Москву пассажирский самолет сел в Дагестане

    Российских «Опустошителей» прикрыли от дронов

    Европу предупредили о риске чрезмерной газовой зависимости от США

    Буйный пассажир укусил попутчика и попытался «со всеми подраться» на рейсе в США

    Западный сервис видеосвязи зарегистрирует в стране бренд

    Россия ударила по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok