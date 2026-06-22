Упавший с лестницы на вечеринке Дибров оставил врачам послание об удовольствии и раскаянии

Дибров, попавший в больницу, оставил врачам значок с цитатой Толстого после процедур

Телеведущий Дмитрий Дибров, которого госпитализировали в Боткинскую больницу после падения с лестницы на вечеринке в Москве, оставил после процедур послание врачам. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Дибров после капельницы оставил медикам значок с цитатой русского писателя Льва Толстого «Счастье есть удовольствие без раскаяния».

Ранее сообщалось, что после падения с лестницы Диброву диагностировали перелом лучевой кости. Врачи настоятельно рекомендовали ему вставить в руку металлическую пластину, чтобы перелом правильно сросся, однако ведущий отказался от операции. При этом он пообещал приехать на контрольный прием в больницу.

В ночь с 20 на 21 июня Дибров упал с лестницы во время вечеринки в ночном клубе Zorka на юге Москвы. Сообщалось, что в этот момент он пытался познакомиться с молодыми девушками. Ведущего госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом носа. Бывшая жена телеведущего Полина Диброва позднее рассказала, что его отпустили из больницы.