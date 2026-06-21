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18:35, 21 июня 2026Интернет и СМИ

Бывшая жена Дмитрия Диброва поделилась информацией о его состоянии

Дмитрия Диброва выписали из больницы после падения в ночном клубе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что его уже выписали из больницы. По ее словам, сейчас с телеведущим все хорошо.

Ночью Дибров упал с лестницы во время знакомства с девушками в ночном клубе Москвы.

По данным Telegram-канала Mash, после того как телеведущий пришел в себя, он написал одной из девушек, с которыми познакомился в клубе. Он поблагодарил собеседницу за проведенное вместе время.

Ранее Дибров объяснил отцовскими чувствами интерес мужчин к очень молодым девушкам.

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