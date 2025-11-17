«А что такого?» Дибров после откровенного видео с ширинкой улетел на популярный у свингеров остров и впервые высказался о скандале

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после скандального видео

В ноябре телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре скандала после того, как СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео, в котором похожий на него мужчина выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Дибров долгое время никак не комментировал эти кадры, а затем его близкие рассказали, что из-за шумихи вокруг ролика ведущий на время уехал из России. Как оказалось — на остров, популярный у свингеров. «Лента.ру» разбиралась в хронологии скандала.

Видео с расстегнутой ширинкой показали в эфире российского телеканала

Скандальное видео с Дибровым показали в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых» канала РЕН ТВ 9 ноября. В сюжете утверждалось, что герой видео и его спутница вышли из машины около дома, в котором проходила закрытая секс-вечеринка «Город грехов».

«Маленькая деталь, которая не сразу бросается в глаза. У человека на видео расстегнута ширинка», — отмечалось в репортаже. Также сообщалось, что для прохода на подобные вечеринки нужно пройти отбор

После скандала Дибров уехал из России

О том, что Дибров уехал из России, стало известно 16 ноября. Как утверждали СМИ, ведущий отправился на Бали, чтобы отметить свой день рождения: 14 ноября ему исполнилось 66 лет.

Уточняется, что ведущий отпраздновал 66-летие тихо, поскольку не хотел привлекать внимание СМИ и публики. Он опасается, что скандал может отразиться на его работе на телевидении, а также на стоимости корпоративов и рекламных контрактов

При этом, как отмечает издание Mash, этот индонезийский остров популярен у свингеров

Связана ли эта культурная традиция с тем, что ведущий выбрал именно Бали для празднования дня рождения, не уточняется. Однако известно, что ранее Дибров положительно высказался об этом движении в интервью журналистке Юлии Прудько. «Я очень любил движение свингеров, потому что это были умные люди. (...) Там было меньше пошлости, чем может показаться тем, кто никогда на свете не переступал порог благородных (...) свингер-клубов», — утверждал он.

Дмитрий Дибров Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Гонорар ведущего после публикации видео вырос

Вскоре стало известно, что гонорар Диброва после скандала с видео увеличился в два раза. За участие в мероприятии ведущий теперь просит пять миллионов рублей вместо прежних 2,5 миллиона.

Как выяснили СМИ, представители Диброва в разговоре с заказчиками утверждают, что незадолго до съемок непристойных кадров Диброву «негодяи что-то подмешали».

5.000.000₽ составляет гонорар Диброва за работу на мероприятии

Ведущий заявил, что его шантажировали

Дибров почти неделю никак не комментировал видео с расстегнутой ширинкой, однако 17 ноября стало известно, что он провел стрим на сервисе Twitch и подтвердил, что в скабрезном ролике был запечатлен именно он. «Я на него посмотрел — а что там такого?» — прокомментировал он видео.

Дибров также заявил, что люди, которые сняли ролик, шантажировали его перед публикацией. Они требовали от ведущего денег и угрожали разместить видео в сети, если он не заплатит. Дибров назвал их «крысами, которые вторгаются в личную жизнь», и уточнил, что не стал им платить.

Ведущий также заявил, что в скандальном ролике он, пересаживаясь из одного автомобиля в другой, помог незнакомой ему девушке выйти из машины. По словам ведущего, он обнаружил, что забыл застегнуть ширинку, когда сел в салон. Кроме того, Дибров подчеркнул, что в тот момент не находился в публичном пространстве.

Послушайте, это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации [застегнуться]? Дмитрий Дибров телеведущий

Диброва призвали убрать с ТВ

После публикации видео с критикой в адрес ведущего выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что ведущему не следует работать на телевидении, и предположил, что появление на публике с оголенными гениталиями может быть признаком психического расстройства.

На федеральном телевидении [Диброву] делать нечего. Это абсолютно точно. Ну как так? Человек будет смотреть на него в передаче и будет понимать, что этот же перец ходил в таком виде негодяйском Виталий Милонов депутат Госдумы

Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская призналась, что пришла в шок от ролика, и назвала поведение ведущего грустным и отвратительным. Она подчеркнула, что не станет подавать ему руку для приветствия, поскольку не знает, «где эта рука была пять минут назад».

При этом за Диброва вступилась телеведущая Анфиса Чехова. Она предположила, что ведущий мог не заметить, что вышел из машины с расстегнутой ширинкой. «Я очень часто встречаю мужчин, которые сходили в туалет и забыли застегнуться», — уточнила она.

Дмитрий Дибров с бывшей женой Полиной Фото: Софья Сандурская / ТАСС

А блогерша Алана Мамаева предположила, что видео слили в интернет из мести за то, что Дибров после развода решил продать дом. О том, что он выставил на продажу роскошный особняк в Подмосковье с десятью спальнями, стало известно в начале ноября. Уточнялось, что стоимость дома составляет 570 миллионов рублей.

Незадолго до скандала Дибров развелся

О том, что Дибров и его жена Полина Диброва разводятся, стало известно в июле. Они прожили в браке 16 лет. У супругов была большая разница в возрасте: ведущий старше жены на 30 лет.

Развод сопровождался скандалом: в сети распространились слухи, что Полина ушла от мужа к бизнесмену Роману Товстику, который также был женат

Позднее она подтвердила, что у нее роман с другим мужчиной, но уточнила, что отношения начались после расставания с Дибровым. Она добавила, что со временем стала относиться к супругу не как к мужчине, а как к отцу и наставнику.

В конце сентября суд официально расторг брак Диброва с женой. Между бывшими супругами не было разногласий по имущественным и другим вопросам. Они договорились вместе воспитывать троих детей. Сам ведущий позднее резко высказался о новом возлюбленном бывшей жены и назвал его «облысевшей фасолью».