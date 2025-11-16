Расстегнутая ширинка увеличила стоимость Диброва

Гонорар Диброва вырос в 2 раза после скандального видео с расстегнутой ширинкой

Скандальное видео с расстегнутой ширинкой мужчины, похожего на 65-летнего ведущего Дмитрия Диброва, положительно отразилось на его гонораре — цена на участие шоумена в мероприятиях увеличилась с 2,5 до 5 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Годовые контракты с ним обсуждаются в пределах 50 миллионов рублей. Менеджеры утверждают, что Диброву подмешали что-то незадолго до непристойной видеосъемки.

Шоумен уехал на Бали и ни с кем не общается.

Телеведущая Анфиса Чехова вступилась за ведущего, заявив, что каждый имеет право на ошибку.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, показал телеканал РЕН ТВ в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой ролика и его спутница вышли из машины около дома, в котором проходила закрытая секс-вечеринка. При этом у мужчины была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров, которого многие узнали в герое ролика, никак не комментировал произошедшее.