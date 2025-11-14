Анфиса Чехова вступилась за Диброва после скандального видео с расстегнутой ширинкой

Анфиса Чехова вступилась за Дмитрия Диброва после публикации скандального видео

Телеведущая Анфиса Чехова вступилась за ведущего Дмитрия Диброва после скандала вокруг видео, в котором похожий на шоумена мужчина выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Ролик она прокомментировала в беседе с Life.ru.

Чехова предположила, что герой видео мог не заметить, что выходил из машины в не полностью застегнутых штанах. «Я очень часто встречаю мужчин, которые сходили в туалет и забыли застегнуться», — сказала она.

Ведущая добавила, что известным людям приходится непросто, поскольку другие люди не готовы прощать им оплошности. По ее мнению, каждый должен иметь право на ошибку.

«Он никого не убил, он никого не изнасиловал, он не избивал свою жену, он не делал ничего противоправного перед другим человеком. (..) Это его частная жизнь. Он же не вышел на Первый канал и не расстегнул публично ширинку», — добавила телезвезда. Кроме того, Чехова указала, что выступает против морализаторства и «культуры отмены».

Ранее нарколог и психиатр Василий Шуров прокомментировал скандальное видео с похожим на Диброва мужчиной. Специалист предположил, что герой ролика мог быть нетрезв.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, показал телеканал РЕН ТВ в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой ролика и его спутница вышли из машины около дома, в котором проходила закрытая секс-вечеринка. При этом у мужчины была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров, которого многие узнали в герое ролика, никак не комментировал произошедшее.