12:51, 12 ноября 2025

Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

Нарколог Шуров: Дибров мог быть нетрезв на видео с расстегнутой ширинкой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Нарколог и психиатр Василий Шуров прокомментировал скандальное видео, на котором похожий на телеведущего Дмитрия Диброва мужчина выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. В беседе с aif.ru специалист предположил, что герой видео мог быть нетрезв.

«Алкоголь блокирует центры поведения, и вот, кому чего не хватало... Просыпается озорной павиан с желанием обнажаться», — заявил Шуров. Он также добавил, что спиртное размывает культурные ограничения.

В беседе с изданием «Абзац» нарколог добавил, что не видит признаков сильного опьянения у мужчины на видео. «Но такая невнимательность говорит об измененном состоянии сознания. Возможно, даже не алкоголь, а что-то потяжелее», — предположил Шуров.

При этом врач указал, что сделать вывод о том, в каком конкретно состоянии находился герой ролика, сложно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать с телевидения Диброва из-за резонансного видео. Парламентарий также заявил, что появление на публике с оголенными гениталиями может быть признаком психического расстройства.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, показал телеканал РЕН ТВ в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой ролика и его спутница вышли из машины около дома, в котором проходила закрытая секс-вечеринка. При этом у мужчины была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров, которого многие узнали в герое ролика, никак не комментировал скандальное видео.

