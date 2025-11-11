Дибров решил избавиться от роскошного особняка

Дибров выставил на продажу особняк в Подмосковье за 570 млн рублей

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу свой роскошный особняк в Подмосковье. Стоимость объекта составляет 570 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Readovka.

Жилье расположено в элитном коттеджном поселке «Успенские поляны» на участке площадью 20 соток. В особняке 3 этажа и 10 спален, его площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Помимо основного здания, на территории есть сад и дом для прислуги, а также мансарда, спа-зона и бассейн.

Отмечается, что Дибров занимает должность председателя поселка. Помимо этого объекта, телеведущий владеет тремя квартирами в Москве.

Ранее сообщалось, что после развода с Дибровым его бывшая супруга Полина Диброва получила дом и квартиру для старшего сына.