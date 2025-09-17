Экономика
14:53, 17 сентября 2025

Стало известно о доставшейся после развода Полине Дибровой недвижимости

Полина Диброва получила после развода частный дом и квартиру для старшего сына
Процесс раздела имущества в случае четы Дибровых скорее всего не будет сопровождаться спорами — супруги заключали брачный контракт. Об этом модель Полина Диброва рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Как поделилась бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, брачный контракт предусматривал, что в случае развода она получит в собственность частный дом и два автомобиля. Вдобавок Дибровой отойдет квартира, но предназначаться она будет старшему сыну Дибровых, Александру.

В данный момент Полина Диброва проживает в загородном доме своей подруги. Там она разместилась с тремя детьми. Дмитрий Дибров, по словам экс-супруги, новое жилье ей не оплачивает, но продолжает оказывать семье финансовую поддержку. «У нас есть договоренности с Дмитрием, что у нас... Ну, то есть поддержка оказывается, безусловно», — призналась модель. О размере алиментов и финансовой помощи супруги пока не договорились, но собираются поддерживать контакт ради общих детей.

О том, что Дибровы намерены развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Инициатором расставания выступила жена телеведущего. В сети утверждали, что Диброва начала отношения с 50-летним женатым бизнесменом Товстиком, дружившим с семьей телеведущего. Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году.

