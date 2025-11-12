Культура
13:13, 12 ноября 2025

Поплавская отказалась подавать руку Диброву после скандала с расстегнутой ширинкой

Актриса Поплавская назвала мерзким трешем видео с расстегнутой ширинкой Диброва
Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала скандальное видео, на котором похожий на телеведущего Дмитрия Диброва мужчина выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Ее цитирует «Абзац».

Поплавская сравнила Диброва с актером Алексеем Паниным (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и назвала его поведение грустным и отвратительным. Она подчеркнула, что не станет подавать телеведущему руку для приветствия, поскольку не знает, «где эта рука была пять минут назад».

«Я видела этот треш мерзкий и нахожусь в состоянии шока, потому что Диму знаю давно и была на его стороне даже в ситуации некрасивого развода», — добавила актриса.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать с телевидения Диброва из-за резонансного видео. Парламентарий также заявил, что появление на публике с оголенными гениталиями может быть признаком психического расстройства.

