В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

Милонов призвал убрать Диброва с ТВ из-за видео с расстегнутой ширинкой

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал убрать с телевидения Дмитрия Диброва из-за видео, на котором похожий на ведущего мужчина предстал с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом.

По его мнению, на федеральном ТВ Диброву делать нечего. «Это абсолютно точно. Ну как так? Человек будет смотреть на него в передаче и будет понимать, что этот же перец ходил в таком виде негодяйском», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что сначала нужно спросить у телеведущего, почему тот появился в публичном месте в неприличном виде. Если он нудист, тогда это его дело и он осознанно выдает подобные перформансы, пояснил политик. В противном случае можно усомниться в психическом здоровье героя ролика, уточнил он.

Поскольку человек, который так ходит, — псих, то его показывать неэтично с медицинской точки зрения. Ему нужно смирительную рубашку, галоперидол, больница Кащенко для душевнобольных, и там все хорошо [будет]

Виталий Милонов депутат Госдумы

В сети появилось видео с похожим на Диброва мужчиной — участником секс-вечеринки

Авторы документального проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых» на РЕН ТВ ранее показали скандальное видео с мужчиной, похожим на Диброва.

Он вместе со спутницей вышел из автомобиля возле особняка, в котором проходила закрытая секс-вечеринка «Город грехов». При этом у героя ролика была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров никак не комментировал запись.

«Маленькая деталь, которая не сразу бросается в глаза. У человека на видео расстегнута ширинка», — отметили журналисты. Они обратили внимание, что для прохода на подобные вечеринки нужно пройти отбор.

Дибров решил избавиться от роскошного особняка

11 ноября стало известно, что телеведущий выставил на продажу трехэтажный особняк в Московской области. Его стоимость составляет 570 миллионов рублей.

Объект недвижимости расположен в элитном коттеджном поселке «Успенские поляны». Площадь дома составляет 1,2 тысячи квадратных метров, участка — 20 соток. В особняке — десять спален. На территории есть сад, дом для прислуги, мансарда, спа-зона и бассейн.

По информации журналистов, Дибров занимает должность председателя поселка. Также в его собственности — три квартиры в Москве. Бывшая жена знаменитости Полина Диброва после развода получила дом и квартиру для старшего сына.

Слитое скандальное видео назвали местью за продажу Дибровым особняка

Блогер Алана Мамаева предположила, что описанное видео «слили» в интернет из мести за продажу Дибровым дома, в котором он ранее жил с экс-супругой Полиной.

Пишут, это старое видео. Но только сейчас его слили в СМИ. Может быть, на фоне продажи дома Дмитрием Дибровым Алана Мамаева блогер

Полина Диброва отреагировала на появившийся ролик

Бывшая жена телеведущего Полина Диброва прокомментировала слитое в сеть скандальное видео. Напомним, суд расторг брак пары 25 сентября.

Женщина отметила, что ей звонят и пишут по поводу указанного ролика. Она призналась, что «узнала об этом, как и все, из просторов интернета».

Прежде никогда не видела и не предполагала такого, поэтому сложно даже комментировать. Но каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать, потому что там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели. Оставим это Полина Диброва бывшая супруга Дмитрия Диброва

Ранее стало известно, что Дибров пригрозил журналистке судом после вопроса о любовнице. «Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врете? Зачем вы это делаете: вам больше сказать нечего? Вы ничего не можете производить? Только врать? А вы врете: у меня нет любовниц! Ну как, съели?» — возмутился телеведущий.