20:10, 11 ноября 2025

В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

Милонов призвал убрать Диброва с ТВ из-за видео с расстегнутой ширинкой
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал убрать с телевидения Дмитрия Диброва из-за видео, на котором похожий на ведущего мужчина предстал с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом.

По его мнению, на федеральном ТВ Диброву делать нечего. «Это абсолютно точно. Ну как так? Человек будет смотреть на него в передаче и будет понимать, что этот же перец ходил в таком виде негодяйском», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что сначала нужно спросить у телеведущего, почему тот появился в публичном месте в неприличном виде. Если он нудист, тогда это его дело и он осознанно выдает подобные перформансы, пояснил политик. В противном случае можно усомниться в психическом здоровье героя ролика, уточнил он.

Поскольку человек, который так ходит, — псих, то его показывать неэтично с медицинской точки зрения. Ему нужно смирительную рубашку, галоперидол, больница Кащенко для душевнобольных, и там все хорошо [будет]

Виталий Милоновдепутат Госдумы

Кадр: Telegram-канал SHOT

В сети появилось видео с похожим на Диброва мужчиной — участником секс-вечеринки

Авторы документального проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых» на РЕН ТВ ранее показали скандальное видео с мужчиной, похожим на Диброва.

Он вместе со спутницей вышел из автомобиля возле особняка, в котором проходила закрытая секс-вечеринка «Город грехов». При этом у героя ролика была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров никак не комментировал запись.

«Маленькая деталь, которая не сразу бросается в глаза. У человека на видео расстегнута ширинка», — отметили журналисты. Они обратили внимание, что для прохода на подобные вечеринки нужно пройти отбор.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Дибров решил избавиться от роскошного особняка

11 ноября стало известно, что телеведущий выставил на продажу трехэтажный особняк в Московской области. Его стоимость составляет 570 миллионов рублей.

Объект недвижимости расположен в элитном коттеджном поселке «Успенские поляны». Площадь дома составляет 1,2 тысячи квадратных метров, участка — 20 соток. В особняке — десять спален. На территории есть сад, дом для прислуги, мансарда, спа-зона и бассейн.

По информации журналистов, Дибров занимает должность председателя поселка. Также в его собственности — три квартиры в Москве. Бывшая жена знаменитости Полина Диброва после развода получила дом и квартиру для старшего сына.

Слитое скандальное видео назвали местью за продажу Дибровым особняка

Блогер Алана Мамаева предположила, что описанное видео «слили» в интернет из мести за продажу Дибровым дома, в котором он ранее жил с экс-супругой Полиной.

Пишут, это старое видео. Но только сейчас его слили в СМИ. Может быть, на фоне продажи дома Дмитрием Дибровым

Алана Мамаеваблогер

Полина Диброва отреагировала на появившийся ролик

Бывшая жена телеведущего Полина Диброва прокомментировала слитое в сеть скандальное видео. Напомним, суд расторг брак пары 25 сентября.

Женщина отметила, что ей звонят и пишут по поводу указанного ролика. Она призналась, что «узнала об этом, как и все, из просторов интернета».

Прежде никогда не видела и не предполагала такого, поэтому сложно даже комментировать. Но каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать, потому что там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели. Оставим это

Полина Дибровабывшая супруга Дмитрия Диброва

Ранее стало известно, что Дибров пригрозил журналистке судом после вопроса о любовнице. «Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врете? Зачем вы это делаете: вам больше сказать нечего? Вы ничего не можете производить? Только врать? А вы врете: у меня нет любовниц! Ну как, съели?» — возмутился телеведущий.

