Дибров пригрозил журналистке судом после одного вопроса

Ведущий Дибров отчитал журналистку за вопрос о любовнице и пригрозил ей судом

Телеведущий Дмитрий Дибров отчитал журналистку и пригрозил ей судом после вопроса о любовнице. Об этом пишет MK.RU.

Инцидент произошел в театре в Москве, где проходил гастрономический спектакль. Уточняется, что ведущего вывел из себя вопрос журналистки о том, готовила ли ему еду любовница. Дибров спросил у представительницы прессы, откуда она взяла информацию о том, что у него есть любовница, и обвинил журналистку во лжи.

«Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врете? Зачем вы это делаете: вам больше сказать нечего? Вы ничего не можете производить? Только врать? А вы врете: у меня нет любовниц! Ну как, съели?» — возмутился ведущий. Он добавил, что подаст в суд на журналистку.

Кроме того, Дибров пожаловался на то, что в последнее время он оказался беззащитен перед сотрудниками СМИ.

Ранее ведущий рассказал об отношениях с бывшей женой после развода. Дибров счел, что их с экс-супругой можно назвать друзьями.

25 сентября суд расторг брак Дибровых. Уточнялось, что между ними не было разногласий по имущественным и другим вопросам.