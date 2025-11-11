В Госдуме призвали убрать Диброва с ТВ после скандального видео с расстегнутой ширинкой

Милонов призвал убрать Диброва с телевидения после видео с расстегнутой ширинкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать с телевидения ведущего Дмитрия Диброва после появления в прессе скандального видео, на котором мужчина, похожий на Диброва, выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Комментарий парламентария публикует Shot.

Милонов счел необходимым спросить у Диброва, зачем тот появился в публичном месте в неприличном виде. Он также предположил, что ведущий мог пойти на подобный поступок из-за приверженности философии нудизма.

«На федеральном телевидении [Диброву] делать нечего. Это абсолютно точно. Ну как так, человек будет смотреть на него в передаче и будет понимать, что этот же перец ходил в таком виде негодяйском», — добавил депутат.

Парламентарий также предположил, что появление на публике с оголенными гениталиями может быть признаком психического расстройства. «Поскольку человек, который так ходит, — псих, то его показывать неэтично с медицинской точки зрения. Ему нужно смирительную рубашку, галоперидол, больница Кащенко для душевнобольных, и там все хорошо [будет]», — заявил Милонов.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, показал телеканал РЕН ТВ в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой ролика и его спутница вышли из машины около дома, в котором проходила закрытая секс-вечеринка. При этом у мужчины была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров, которого многие узнали в герое ролика, никак не комментировал скандальное видео.

Ранее сообщалось, что Дибров отчитал журналистку и пригрозил ей судом после вопроса о любовнице. Он также пожаловался на то, что в последнее время он оказался беззащитен перед сотрудниками СМИ.