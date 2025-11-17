Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:16, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Дибров впервые высказался о скандальном видео с ширинкой

Ведущий Дибров заявил, что его шантажировали роликом с расстегнутой ширинкой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал видео, на котором он вышел из машины с расстегнутой ширинкой. Об этом шоумен говорил во время прямой трансляции на платформе Twitch.

Ведущий заявил, что авторы ролика его шантажировали. «Ко мне обратилась омерзительная компашка с требованием денег за то, чтобы не публиковать. Я на него посмотрел — а что там такого?» — заявил Дибров. Он добавил, что не стал платить шантажистам, и назвал этих людей «крысами, которые вторгаются в личную жизнь».

Материалы по теме:
Звезда OnlyFans обвинила знаменитого политика в том, что он испражнялся на нее и бил ее. Что стоит за этой историей?
Звезда OnlyFans обвинила знаменитого политика в том, что он испражнялся на нее и бил ее.Что стоит за этой историей?
18 августа 2025
«Я чувствовала себя секс-куклой» Вдова Хью Хефнера выпустила мемуары. Что на самом деле происходило в особняке Playboy?
«Я чувствовала себя секс-куклой»Вдова Хью Хефнера выпустила мемуары. Что на самом деле происходило в особняке Playboy?
28 января 2024

По словам Диброва, в момент, когда были сделаны скандальные кадры, он не находился в публичном пространстве. Он отметил, что пересаживался из одного автомобиля в другой и помог незнакомой ему девушке выйти из транспортного средства. Ведущий признался, что, когда сел в свою машину, то обнаружил, что забыл застегнуть ширинку. «Послушайте, это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации [застегнуться]?» — порассуждал Дибров.

Ранее скандальное видео прокомментировал нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, герой ролика мог быть под воздействием алкоголя.

Ролик с мужчиной, похожим на Диброва, опубликовал канал РЕН ТВ в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой видео и его спутница вышли из машины у дома, в котором, предположительно, проходила секс-вечеринка. У мужчины при этом была расстегнута ширинка и обнажен половой орган.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший в своей области завод в России остановит производство

    Лолита назвала себя тарелочницей

    Финляндия начала военные учения недалеко от российской границы

    Россиян выселили из квартир в Египте

    Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

    В российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой

    Дальность «Ланцетов» увеличили

    Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы

    Названы тревожные звонки скорого разрыва отношений

    Российскому авторынку спрогнозировали мрачные времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости