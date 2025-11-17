Дибров впервые высказался о скандальном видео с ширинкой

Ведущий Дибров заявил, что его шантажировали роликом с расстегнутой ширинкой

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал видео, на котором он вышел из машины с расстегнутой ширинкой. Об этом шоумен говорил во время прямой трансляции на платформе Twitch.

Ведущий заявил, что авторы ролика его шантажировали. «Ко мне обратилась омерзительная компашка с требованием денег за то, чтобы не публиковать. Я на него посмотрел — а что там такого?» — заявил Дибров. Он добавил, что не стал платить шантажистам, и назвал этих людей «крысами, которые вторгаются в личную жизнь».

По словам Диброва, в момент, когда были сделаны скандальные кадры, он не находился в публичном пространстве. Он отметил, что пересаживался из одного автомобиля в другой и помог незнакомой ему девушке выйти из транспортного средства. Ведущий признался, что, когда сел в свою машину, то обнаружил, что забыл застегнуть ширинку. «Послушайте, это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации [застегнуться]?» — порассуждал Дибров.

Ранее скандальное видео прокомментировал нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, герой ролика мог быть под воздействием алкоголя.

Ролик с мужчиной, похожим на Диброва, опубликовал канал РЕН ТВ в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой видео и его спутница вышли из машины у дома, в котором, предположительно, проходила секс-вечеринка. У мужчины при этом была расстегнута ширинка и обнажен половой орган.