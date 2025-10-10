Дибров обратился к возлюбленному бывшей жены и назвал его «облысевшей фасолью»

Телеведущий Дмитрий Дибров назвал «облысевшей фасолью» бизнесмена Романа Товстика, в отношениях с которым состоит его бывшая жена Полина. Слова шоумена передает StarHit.
«Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть, как фасоль, но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня», — обратился Дибров к возлюбленному бывшей супруги.
Дибров также заявил, что пока не собирается ходить на свидания, потому что занят воспитанием детей.
25 сентября суд расторг брак Диброва с женой Полиной. Уточнялось, что между ними не было разногласий по имущественным и другим вопросам.
Перед этим Диброва раскрыла причины расставания. Она заявила, что с годами стала относиться к мужу как к отцу и наставнику и вместе с тем начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — Товстику.
Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Этот брак стал для телеведущего четвертым. У пары есть трое сыновей.