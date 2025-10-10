Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:42, 10 октября 2025Интернет и СМИ

Дибров обратился к возлюбленному бывшей жены и назвал его «облысевшей фасолью»

Телеведущий Дибров заявил, что бизнесмен Товстик наставил ему рога
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Дибров назвал «облысевшей фасолью» бизнесмена Романа Товстика, в отношениях с которым состоит его бывшая жена Полина. Слова шоумена передает StarHit.

«Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть, как фасоль, но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня», — обратился Дибров к возлюбленному бывшей супруги.

Дибров также заявил, что пока не собирается ходить на свидания, потому что занят воспитанием детей.

25 сентября суд расторг брак Диброва с женой Полиной. Уточнялось, что между ними не было разногласий по имущественным и другим вопросам.

Перед этим Диброва раскрыла причины расставания. Она заявила, что с годами стала относиться к мужу как к отцу и наставнику и вместе с тем начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — Товстику.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Этот брак стал для телеведущего четвертым. У пары есть трое сыновей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    В Совфеде назвали Трампа более достойным Нобелевской премии мира

    В Госдуме отреагировали на призыв Европарламента сбивать российские самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости