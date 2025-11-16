Интернет и СМИ
Стало известно о побеге Диброва из России

Дибров уехал из РФ на Бали после скандального видео, там он отпраздновал 66 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Шоумен Дмитрий Дибров сбежал из России после скандального видео, на котором похожий на него мужчина выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой и половым органом. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

65-летний ведущий уехал на Бали, пользующийся популярностью у свингеров. Там он провел свой 66-й день рождения, отменив празднование в Москве. Источник из его окружения говорит, что Дибров скрывается от всех, желая поскорее замять скандал со слитым в сеть непристойным видео. Шоумен опасается, что запись может обернуться негативными последствиями для его работы на телевидении, проведении корпоративов и рекламных контрактах.

Дибров планирует вернуться в Россию в двадцатых числах ноября.

Между тем резонанс от видео положительно отразился на его гонораре — цена на участие шоумена в мероприятиях увеличилась с 2,5 миллиона до 5 миллионов рублей.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, показал телеканал РЕН ТВ в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой ролика и его спутница вышли из машины около дома, в котором проходила закрытая секс-вечеринка. При этом у мужчины была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров, которого многие узнали в герое ролика, никак не прокомментировал произошедшее.

