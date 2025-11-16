Стало известно о побеге Диброва из России

Дибров уехал из РФ на Бали после скандального видео, там он отпраздновал 66 лет

Шоумен Дмитрий Дибров сбежал из России после скандального видео, на котором похожий на него мужчина выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой и половым органом. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

65-летний ведущий уехал на Бали, пользующийся популярностью у свингеров. Там он провел свой 66-й день рождения, отменив празднование в Москве. Источник из его окружения говорит, что Дибров скрывается от всех, желая поскорее замять скандал со слитым в сеть непристойным видео. Шоумен опасается, что запись может обернуться негативными последствиями для его работы на телевидении, проведении корпоративов и рекламных контрактах.

Дибров планирует вернуться в Россию в двадцатых числах ноября.

Между тем резонанс от видео положительно отразился на его гонораре — цена на участие шоумена в мероприятиях увеличилась с 2,5 миллиона до 5 миллионов рублей.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, показал телеканал РЕН ТВ в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой ролика и его спутница вышли из машины около дома, в котором проходила закрытая секс-вечеринка. При этом у мужчины была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров, которого многие узнали в герое ролика, никак не прокомментировал произошедшее.

