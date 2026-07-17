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11:11, 17 июля 2026Россия

В России высказались о влиянии отставки министра обороны Украины на ход СВО

Военный эксперт Литовкин: Перестановки в Минобороны Украины не окажут влияния на ход СВО
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Кадровые перестановки в Министерстве обороны Украины не окажут прямого влияния на ход специальной военной операции (СВО), поскольку решения на поле боя принимает главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Так об отставке главы оборонного ведомства Михаила Федорова высказался военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«Министерство [обороны] должно обеспечивать армию людьми, техникой, вооружением, боеприпасами и финансированием. Стратегию и тактику определяют главком и верховный главнокомандующий», — указал Литовкин.

По его мнению, одной из главных причин отставки Федорова стал затяжной конфликт между министерством обороны и генштабом. Федоров, как отметил Литовкин, пытался влиять на решения Сырского, хотя не имел военного опыта. Помимо этого, руководство требовало от него более активных наступательных действий на фронте, однако это было невозможно, поскольку у ВСУ остается серьезным дефицит подготовленного личного состава и техники.

Ранее стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Сам Федоров, комментируя уход с поста, признавался, что ему не удалось завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Позже он заявил о необходимости уволить главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова — с ними у Федорова, как писали СМИ, были серьезные разногласия.

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