Захарова раскритиковала генсека ООН

Захарова заявила, что Гутерриш превысил свои полномочия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш превысил свои полномочия, выступив за ограничение права вето в Совете Безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел, наверное, правильнее бы сказать было из себя, но будем придерживаться этики, скажем, за пределы своих полномочий», — сказала дипломат.

Также Захарова напомнила, что обсуждение права вето находится вне компетенции Секретариата ООН и должно вестись на межправительственном уровне. При этом она подчеркнула, что вето — это ключевой механизм защиты от давления Запада.

В прошлом году Гутерриш заявлял, что механизм права вето в ООН не будет отменен ни при каких обстоятельствах. «Еще есть очень сложный вопрос вето. Механизм права вето не исчезнет ни при каких обстоятельствах, однако есть некоторый прогресс в отношениях между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей», — отметил он.

