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16:56, 27 июня 2024Мир

Генсек ООН ответил на вопрос об отмене механизма права вето

Гутерриш: механизм права вето в ООН не исчезнет ни при каких обстоятельствах
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Luiz Rampelotto / Europa Newswire / Globallookpress.com

Механизм права вето в ООН не будет отменен ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

«Еще есть очень сложный вопрос вето. Механизм права вето не исчезнет ни при каких обстоятельствах, однако есть некоторый прогресс в отношениях между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей», — отметил он.

Генсек объяснил, что при наложении вето Генассамблея получает разъяснения от Совбеза ООН, однако есть аспекты в методах его работы, которые можно улучшить. По его словам, необходимо повысить эффективность и укрепить легитимность Совета Безопасности, поскольку, если этот орган не может решить поставленную проблему, ООН как организация платит высокую цену.

Ранее представитель России при Международном суде ООН Геннадий Кузьмин оценил перспективы России по иску Украины о геноциде. Он подчеркнул, что они благоприятные, поскольку Москве «есть что предъявить» Киеву.

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      Дарья Балацкая
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