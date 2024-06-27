В суде ООН оценили перспективы России по иску Украины о геноциде

Представитель в суде ООН Кузьмин: у России хорошие перспективы по иску Украины

Россию ждут хорошие перспективы по иску Украины в Международном суде (МС) ООН о геноциде. Об этом заявил представитель России при МС ООН Геннадий Кузьмин, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что устные слушания состоятся ранее, чем через полтора года. Перспективы в этом деле у нас достаточно благоприятные», — заявил Кузьмин.

По его словам, у России «есть что предъявить Украине» в МС ООН.

26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН против России в связи с предполагаемым нарушением конвенции о геноциде. В сентябре 2023 года суд в Гааге начал слушания по иску.

В январе МС ООН отклонил запрошенный Украиной объем выплат от России, а в феврале суд отказался рассматривать часть вопросов по иску Украины против России.