Суд в Гааге отклонил запрошенный Украиной объем выплат от России

Международный суд ООН в Гааге отклонил запрошенный Украиной объем выплат от РФ

Международный суд ООН в Гааге (ICJ) обвинил Россию в нарушении антитеррористических соглашений, но отказался утвердить запрошенный Украиной объем выплат. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, суд отказался утвердить запрошенный Украиной объем компенсаций со стороны России, однако обвинил Россию в нарушении антитеррористических соглашений в ходе конфликта на востоке Украины. По мнению судей, Россия не уведомляла своевременно Украину об угрозах безопасности стране.

В июне 2023 года Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В сентябре 2023 года суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины к России в связи с якобы нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.