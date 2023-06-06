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14:31, 6 июня 2023Бывший СССР

Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций

Киев в Международном суде ООН обвинил Москву в нарушении двух международных конвенций
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Украина в Международном суде ООН обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает ТАСС.

6 июня Киев начал представлять свои аргументы в рамках поданного в 2017 году иска в отношении Москвы. «В ходе слушаний Украина намерена показать, какие обязательства несет Россия по конвенции о борьбе с финансированием терроризма и как Россия уклоняется от ее выполнения», — заявил представитель украинской стороны Антон Кориневич.

Украинская сторона утверждает, что Донецкая и Луганская народные республики вовлечены в террористическую деятельность, которую спонсирует Россия. Это в том числе, считают в Киеве, привело к крушению рейса МН17.

Кроме того, на Украине считают, что Россия нарушает конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, так как якобы ущемляет права украинцев и крымских татар в Крыму. По мнению Кориневича, Россия не может уклониться от своих обязательств по данной конвенции, ссылаясь на борьбу с экстремизмом или законы о национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что юристы России и Украины впервые после начала российской специальной военной операции встретятся в суде, чтобы рассмотреть заявление Киева против Москвы.

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    Алевтина Запольская
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