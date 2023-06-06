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07:52, 6 июня 2023Мир

Юристы России и Украины встретятся в суде ООН впервые с начала СВО из-за MH17

Reuters: юристы России и Украины встретятся в суде ООН впервые с начала СВО по делу MH17

Фото: Michael Kooren / Reuters

Судьи ООН рассмотрят заявление Киева о том, что Москва нарушила антитеррористический договор организации, «оснащая и финансируя пророссийские силы», которые, как считают международные следователи, сбили самолет Малайзийских авиалиний, летевший рейсом MH17 и разбившийся в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет Reuters.

Впервые с начала специальной военной операции (СВО) юристы, представляющие интересы России и Украины, встретятся в Международном суде ООН. Сначала Украина представит свое дело, а затем у России будет возможность ответить.

Как отмечает агентство, ему не удалось связаться с сотрудником посольства России в Гааге для получения комментариев. Сама встреча 6 июня может привести к росту судебных исков о возмещении ущерба или компенсации не только со стороны Украины, но и со стороны отдельных жертв конфликта, предполагает Reuters.

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Рейс MH17 вылетел из Амстердама в сторону Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Как считает Совместная следственная группа, руководство России было причастно к принятию решения о передаче Донецкой народной республике (ДНР) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Москва обвинения отрицает. Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению.

Решения Международного Суда ООН являются обязательными для исполнения, но не имеют принудительного механизма.

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