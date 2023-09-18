Международный суд в Гааге начал слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины к России о геноциде

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге начал слушания по иску Украины к России в связи с якобы нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года. Об этом сообщается на сайте органа.

Слушания продлятся с 18 по 27 сентября.

В первый день судебного заседания российская сторона выступает со своими возражениями в связи с делом. Украина выступит во вторник, 19 сентября. 20 сентября свои заявления сделают 30 других стран, включая Австрию, Германию, Канаду, Польшу, Францию и другие. 25 и 27 сентября вновь выступят российская и украинская стороны.

Украина подала иск в Международный суд ООН против России в связи с предполагаемым нарушением конвенции о геноцида 26 февраля 2022 года. Отмечается, что Киев потребовал немедленного прекращения боевых действия и вывода российских войск. Кроме того, в июне Украина также обвинила Москву в нарушении еще двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.