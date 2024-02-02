Суд ООН отказался рассматривать некоторые вопросы по иску Украины против России

Суд ООН не будет рассматривать часть вопросов по иску Украины против РФ

Международный суд ООН принял решение об отказе рассматривать часть вопросов по иску Украины против России о применении конвенции о геноциде. Об этом сообщает Reuters.

В главной судебной инстанции организации заявили, что некоторые пункты из официальной жалобы Украины не будут подлежать рассмотрению суда.

10 июня Международный суд дал официальное разрешение 33 государствам на присоединение к украинскому иску.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, расценило произошедшее как нарушение норм международного права. Официальные представители дипломатического ведомства выразили свое разочарование ситуацией и заявили, что «решение суда будет использовано против Международного суда и всего международного правосудия».