В МИД разочаровались решением допустить третьи страны в дело по иску Киева

В МИД России разочаровались решением допустить третьи страны к иску Киева о геноциде

МИД России выразил разочарование решением Международного суда ООН привлечь третьи страны к делу по иску Украины о геноциде. Об этом говорится в заявлении на сайте дипведомства.

«Российская сторона разочарована решением суда, принятым вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. Это решение суда будет использовано против Международного суда и всего международного правосудия», — говорится в заявлении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что все допущенные к делу третьи страны занимают позицию Украины и пытаются давить на суд. В свою очередь Москва рассматривает подобные действия, как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон, а также злоупотребление процессуальными правами.

6 июня сообщалось, что Украина в Международном суде ООН обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев начал представлять свои аргументы в рамках поданного в 2017 году иска в отношении Москвы.

Позднее стало известно, что Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 странам присоединиться к иску Украины против России по Конвенции о геноциде.