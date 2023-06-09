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01:10, 10 июня 2023Мир

Международный суд ООН разрешил 33 странам вмешаться в дело Украины против России

Международный суд ООН разрешил 33 странам присоединиться к иску Украины против России

Фото: Pixabay

Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 странам присоединиться к иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, об этом сообщается на сайте суда.

В постановлении сказано, что главный судебный орган международной организации принял решение допустить заявления от ряда государств о вмешательстве в дело, которое касается утверждений о геноциде.

Присоединиться к иску Украины намерены Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Нидерланды, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Британия, они уже предоставили суду свои заявления.

Ранее стало известно, что Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России. Об этом сообщила министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска.

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    Марина Совина
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