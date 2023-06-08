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12:56, 8 июня 2023Бывший СССР

Литва присоединилась к иску Украины против России

Международный суд ООН утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России. Об этом сообщила министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска, передает ТАСС.

Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. 6 июня Киев начал представлять свои аргументы в рамках поданного в 2017 году иска.

«Нас проинформировали, что Международный суд в Гааге разрешил Литве участие в деле "Украина против России". Теперь в течение месяца мы должны представить свои соображения», — заявила Добровольска.

Отмечается, что Литва направила официальную просьбу об участии в процессе в 2022 году.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на обвинения Киева в адрес Москвы. По его мнению, они несостоятельны. России, считает Чепа, не стоит отвечать на подобные «глупости».

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    Алевтина Запольская
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