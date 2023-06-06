В России ответили на обвинения Украины в нарушении двух международных конвенций

Депутат Чепа удивился тому, что Киев обвинил РФ в нарушении двух международных конвенций

Намерение Украины доказать в Международном суде ООН нарушение Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации является «перекладыванием с больной головы на здоровую», считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат прокомментировал обвинения Киева в беседе с «Лентой.ру».

Он заявил, что данные обвинения несостоятельны, подчеркнув, что России не стоит отвечать на подобные «глупости». При этом Чепа удивился обвинениям в расовой дискриминации, заметив, что РФ поддерживает этническое разнообразие.

«Россия — многонациональное государство, и мы всегда поддерживали это во всех странах: в Африке, в Китае. У нас многоконфессионное государство, мы не ущемляем права. У нас все открыто, у нас многоязычное государство, в том числе в том, что касается референдума в Крыму, после которого в регионе есть и украинский, и русский язык, чего не было при Украине, где ущемляли русскоязычных граждан», — сказал Чепа.

С больной головы на здоровую Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее Украина в Международном суде ООН обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

6 июня Киев начал представлять свои аргументы в рамках поданного в 2017 году иска в отношении Москвы. «В ходе слушаний Украина намерена показать, какие обязательства несет Россия по конвенции о борьбе с финансированием терроризма и как Россия уклоняется от ее выполнения», — заявил представитель украинской стороны Антон Кориневич, добавив, что, по его мнению, Донецкая и Луганская народные республики вовлечены в террористическую деятельность, которую спонсирует Россия, что привело в том числе к крушению рейса МН17.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что Россия нарушает конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, так как якобы ущемляет права украинцев и крымских татар в Крыму. По мнению Кориневича, Россия не может уклониться от своих обязательств по данной конвенции, ссылаясь на борьбу с экстремизмом или законы о национальной безопасности.