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00:02, 6 июля 2025Экономика

Эксперт призвал создать на курортах доходные дома

Инвестор Степанов: Доходные дома актуальны для туристических регионов РФ
Мария Черкасова

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Доходные дома были бы актуальны для туристических регионов России, заявил «Ленте.ру» эксперт в области инвестиций в коммерческой недвижимости, основатель компании «Свобода в квадрате» Федор Степанов.

По его словам, в Краснодарском крае уже давно существуют гостевые дома, однако они находятся на нелегальном или полулегальном положении. Туристические объекты такого типа не имеют официального статуса, поэтому их налогообложение затруднено. С другой стороны, в их работе нет никакого регламента, что снижает качество и уровень безопасности.

С возрождением доходных домов уже существующий в курортном секторе формат подпадет под некую амнистию. Значительно улучшится туристическая инфраструктура, вырастет ее качество для гостей. С другой стороны, часть граждан получат возможность создать малый бизнес с минимальным количеством регуляций и бюрократии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил о проработке законопроекта о возрождении доходных домов. Этот формат жилья существовал на рынке недвижимости в Российской империи.

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