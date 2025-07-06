Эксперт призвал создать на курортах доходные дома

Инвестор Степанов: Доходные дома актуальны для туристических регионов РФ

Доходные дома были бы актуальны для туристических регионов России, заявил «Ленте.ру» эксперт в области инвестиций в коммерческой недвижимости, основатель компании «Свобода в квадрате» Федор Степанов.

По его словам, в Краснодарском крае уже давно существуют гостевые дома, однако они находятся на нелегальном или полулегальном положении. Туристические объекты такого типа не имеют официального статуса, поэтому их налогообложение затруднено. С другой стороны, в их работе нет никакого регламента, что снижает качество и уровень безопасности.

С возрождением доходных домов уже существующий в курортном секторе формат подпадет под некую амнистию. Значительно улучшится туристическая инфраструктура, вырастет ее качество для гостей. С другой стороны, часть граждан получат возможность создать малый бизнес с минимальным количеством регуляций и бюрократии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил о проработке законопроекта о возрождении доходных домов. Этот формат жилья существовал на рынке недвижимости в Российской империи.