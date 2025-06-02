В России задумались о возрождении доходных домов

В Госдуме разрабатывают законопроект о возрождении доходных домов

Улучшить жилищные условия россиян можно, возродив в стране категорию доходных домов. Соответствующий проект разрабатывает первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, член партии ЛДПР Владимир Кошелев, передает ТАСС.

По мнению парламентария, доходные дома в России незаслуженно забыты. При этом апартаменты не могут заменить такой вид недвижимости, так как не являются жильем по закону. Кошелев намерен выдвинуть доходные дома в качестве отдельного вида помещений. «Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома, когда профессиональные инвесторы инвестируют в недвижимость, которую человек может цивилизованно снимать», — заявил депутат. Закон, по его словам, предусматривал бы критерии повышения расценок, а также разъяснял права проживающих и арендодателя. Согласно данным, которые привел Кошелев, в дореволюционной России доходные дома составляли 40 процентов жилого фонда в Москве и 80 процентов — в Санкт-Петербурге.

Ранее Кошелев заявлял, что возврат доходных домов позволит запретить краткосрочную аренду квартир в жилых многоквартирных домах. Канувший в лету вид жилья он характеризовал как «апартаменты под сдачу внаем хоть на один день, хоть долгосрочно, с нормальными управляющими компаниями».