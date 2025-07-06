Маск объявил о создании новой партии в США под названием Америка

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск объявил в соцсети X о создании в США новой политической партии под названием «Америка». «Сегодня создана партия "Америка", чтобы вернуть вам свободу», — написал он.

Созданная Маском третья партия, которая будет выступать как против демократов, так и республиканцев, может стать успешной. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила директор Центра Североамериканских исследований, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Запрос на третью партию в США есть. Двухпартийность явно завела Соединенные Штаты в тупик. Достаточно посмотреть на последние президентские выборы — это всегда голосование против, а не за кандидатов Виктория Журавлева руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

В частности, американист указала, что обе правящие в США партии радикализируются и все меньше находят точек соприкосновения. По ее словам, если 10 лет назад доля избирателей, которые не причисляют себя ни к демократам, ни республиканцам, составляла порядка 13 процентов, то сейчас их 34 процента.

«За того же Трампа голосуют, конечно, 38 процентов его сторонников. Но все остальные — это протестный электорат, который голосует против того, что их не устраивает. И все эти протестные избиратели не находят для себя выхода в нынешней избирательной системе», — указала исследователь.

Фото: Sebastian Gollnow/ dpa / Glibalookpress.com

Многие американцы поддерживают идею Маска создать третью партию

Как уточняет телеканал NBC News, Маск давно хочет создать новую политическую силу. Еще в 2022 году он в серии постов в социальных сетях размышлял о том, чтобы начать самостоятельную политическую деятельность. По его словам, он «не чувствовал себя комфортно» ни в Демократической, ни в Республиканской партии.

Однако после он стал одним из крупнейших доноров республиканцев и поддержал президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года.

Вновь к идее создать третью партию Маск вернулся в июне этого года, когда разругался с хозяином Белого дома по вопросу «Большого и прекрасного законопроекта» (One Big Beautiful Bill — оригинальное название документа на английском языке). По его словам, план бюджета полностью обнулял его деятельность на посту Департамента государственной эффективности США (DOGE), так как увеличит госдолг.

После этого бизнесмен начал все больше рассуждать об «умеренной партии», которая снизит госдолг Соединенных Штатов.

Очевидно, что с безумными расходами этого законопроекта, который увеличивает потолок госдолга на рекордные ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, мы живем в однопартийной стране – ПАРТИИ СВИНЬИ!! Время для новой политической партии, которая действительно заботится о людях Илон Маск американский миллиардер

Он даже придумал название для новой силы — «Америка». Идея уже нашла отклик у многих американцев — 4 июля Маск по случаю Дня независимости США опубликовал опрос с предложением стать американцам «независимыми и от двухпартийной системы». «За» проголосовали более 65 процентов респондентов.

40% американцев заявили о готовности поддержать партию Маска «Америка», согласно опросу компании Quantus Insights

На фоне этих заявлений Трамп ополчился на Маска и даже допустил его депортацию в Южную Африку.

Фото: Kyle Mazza / UNF News via CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Какие проблемы Маск может создать Трампу?

Как отметила Журавлева, перспективы создания Маском третьей партии могут быть связаны с президентскими выборами 2028 года, и возможного кризиса Республиканской партии. В частности, он может сыграть на повестке против американского лидера и проблеме выбора им своего преемника.

Сейчас Трамп уже временная фигура. Нам надо смотреть, насколько много у него будет слабых мест в президентстве, которые позволят вывести из-под него партийную поддержку и электорат. В любом случае с партией будет что-то происходить из-за его ухода Виктория Журавлева руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Американист добавила, что любому кандидату в президенты от республиканцев придется удерживать «ядерный электорат» Трампа. Эта проблема создает перспективы партии, которая объединит в себе и недовольных республиканцев, и разочарованных демократов.

«Возможно, Маск сможет сыграть с левыми прогрессистами и соединить их с правыми консерваторами. То есть здесь логично было бы как раз-таки сделать смычку между двумя электоратами, которые недовольны той и другой партией. В общем, это долгая история, но вполне реальная», — резюмировала эксперт.

Подобные идеи уже находят сторонников. В частности, политик Эндрю Янг, неудачно баллотировавшийся на праймериз Демократической партии в 2020 году, выразил интерес к партнерству с Маском. Созданная им вместе с бывшим республиканским губернатором штата Нью-Джерси Кристиной Уитман партия «Вперед» занимает несколько выборных должностей по всей стране, включая одного сенатора в Конгрессе штата Юта. В 2022 году миллиардер заявлял, что поддерживал ранее Янга.

Успешные кандидаты от третьих партий в США Хотя США на протяжении почти всей своей истории имела двухпартийную систему, в ее истории было несколько успешных кандидатов, не связанных с двумя основными партиями. В 1912 году бывший президент США Теодор Рузвельт, недовольный политикой своего преемника Уильяма Тафта, заявил о планах вновь баллотироваться от Республиканской партии. После того, как бывший глава государства с небольшим перевесом проиграл номинацию от республиканцев, он объявил о создании третьей, Прогрессивной партии и пошел с ней на выборы. В результате Рузвельт победил в большем числе штатов чем Тафт. Однако он расколол республиканский электорат, в результате чего больше всего голосов коллегии выборщиков получил кандидат от демократов Вудро Вильсон, ставший 28-м президентом Соединенных Штатов. В 1948 году в от Демократической партии откололись «диксикраты» — консервативные демократы юга США, которые не принимали либеральный «новый курс» 32-го президента США Франклина Рузвельта. В том же году они основали Демократическую партию за права штатов, которая выступала за сохранение расовой сегрегации, лишение гражданских прав афроамериканцев и широкой автономии регионов от Вашингтона. Тогда же основавший третью силу кандидат Стром Термонд выиграл в четырех штатах. Однако это не помешало избраться 33-му президенту США, демократу Гарри Трумэну. В 1968 году наследник «диксикратов», губернатор Алабамы Джордж Уоллес взял пять штатов, расколов электорат Демократической партии, что позволило во многом победить кандидату от республиканцев Ричарду Никсону. Он стал 37-м главой государства. Многим Уоллес может быть известен из массовой культуры — он стал прототипом политика из фильма «Форест Гамп», помешавшего студентам-афроамериканцам зайти в Алабамский университет. В 1992 году третьим кандидатом на президентских выборах стал американский бизнесмен и филантроп Росс Перро. Миллиардер набрал 19 процентов голосов. Он расколол республиканцев, что помешало переизбраться президенту Джорджу Бушу-старшему, открыв дорогу к Белому дому Биллу Клинтону. Та же история повторилась в 1996 году. В 2000 году интерес к созданию третьей партии проявлял и сам Дональд Трамп. Однако позже он остался в Республиканской партии. На данный момент времени, в США сохраняют активность Либертарианская и Зеленая партии. Они проводят съезды и выдвигают кандидатов на выборные должности, включая на пост президента. Однако их результаты с каждым годом становятся все более скромными. В 2024 году самым популярным третьим кандидатом стал Роберт Кеннеди-младший, племянник президента Джона Кеннеди. Его поддержка почти доходила до 20 процентов голосов, однако пошла на спад после ухода Джо Байдена из предвыборной гонки. На этом фоне он поддержал Трампа и снял свою кандидатуру с выборов.

Маска ждут трудности

Однако Журавлева обратила внимание, что американская избирательная система является мажоритарной. Подобные системы, как правило, исключают многопартийность и сводятся к борьбе двух самых сильных партий.

Это результат мажоритарной системы, которая не позволяет третьему кандидату и третьей партии собрать достаточное количество голосов. То есть получается, что запрос на новую силу есть, но система так жестко устроена, что она не отвечает на него Виктория Журавлева руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Она указала, что это могло бы измениться благодаря новой системе выборов. Однако поменять ее может Конгресс, где никто не заинтересован в потере власти и передаче ее новым лицам.

При этом американист напомнила о больших проблемах Маска с его антирейтингом. «Есть харизма, есть деньги, даже какая-то поддержка. Но то, чего у него сейчас точно нет, так это поддержки в истеблишменте. Возможно, он сможет найти каких-то политиков, бывших конгрессменов, сенаторов или действующих, которые будут готовы его поддержать. Потому что в США всегда надо начинать с низовых уровней власти», — отметила исследователь.

Также политолог подчеркнула, что все успешные проекты третьих партий и кандидатов не добивались власти, а лишь подсвечивали демократам и республиканцам их просчеты в политике и проблемы, на которые стоит обратить внимание. Поэтому не исключено, что партия Маска лишь создаст канал, через который избиратели будут выражать свой протест радикализмом двух правящих сил.