Илон Маск объявил о создании своей политической партии

Илон Маск объявил о создании политической партии «Америка»

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети X объявил о создании своей политической партии под названием «Америка».

«Вы хотите новую политическую партию и вы ее получите! (...) Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск.

Ранее бизнесмен в очередной раз раскритиковал законопроект лидера США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Он отметил, что Соединенные Штаты стали однопартийной страной, и добавил, что страна нуждается в новой политической партии, которая будет заботиться о людях.