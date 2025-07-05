Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:58, 5 июля 2025Мир

Илон Маск объявил о создании своей политической партии

Илон Маск объявил о создании политической партии «Америка»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети X объявил о создании своей политической партии под названием «Америка».

«Вы хотите новую политическую партию и вы ее получите! (...) Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск.

Ранее бизнесмен в очередной раз раскритиковал законопроект лидера США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Он отметил, что Соединенные Штаты стали однопартийной страной, и добавил, что страна нуждается в новой политической партии, которая будет заботиться о людях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о запуске ВСУ крылатых ракет в направлении Крымского моста

    В российском регионе более 10 человек отравились едой

    Верховный лидер Ирана появился на публике впервые за долгое время

    В Ленобласти замедлят интернет из-за опасности БПЛА

    Илон Маск объявил о создании своей политической партии

    В российском регионе отразили атаку БПЛА

    Эвакуация посетителей торгового центра в Москве попала на видео

    Депутат пытался улететь из России вопреки судебному запрету и попался

    Названы подробности соглашения о прекращении огня в секторе Газа

    Три человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости