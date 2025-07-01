Маск назвал США однопартийной страной

Маск призвал создать новую политическую партию в США

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X в очередной раз раскритиковал законопроект лидера США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Он также назвал Соединенные Штаты однопартийной страной.

«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», — написал бизнесмен.

В связи с этим Маск добавил, что страна нуждается в новой политической партии, которая будет заботиться о людях.

Ранее предприниматель уже высказывал идею о создании новой партии в США. Тогда его поддержали 80 процентов участников опроса на его странице в X.