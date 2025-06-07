Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

Маск после конфликта с Трампом заявил, что США нужна новая политическая партия

Предприниматель Илон Маск после конфликта с американским президентом Дональдом Трампом спросил у своих читателей в социальной сети X, нужна ли США новая политическая партия. В поддержку этой идеи высказались 80% участников его опроса.

«Пора ли создать в Америке новую политическую партию, которая в среднем будет представлять интересы 80% населения?» — спросил бизнесмен. В опросе приняли участие 5 630 775 человек, из которых эту идею поддержали более 4 500 000 респондентов.

«С необходимостью создания новой партии согласились именно 80% опрошенных. Это судьба», — резюмировал Маск.

Ранее Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер резко раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».