«Он сошел с ума!» Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер заявил, что президент фигурирует в деле о педофилии

Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим

Между главой Белого дома Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском произошел конфликт. В конце мая стало известно, что миллиардер принял решение покинуть свой пост в администрации президента, где он занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE). В своем прощальном заявлении Маск выразил благодарность главе Белого дома за возможность сократить «бесполезные расходы» правительства страны.

Однако спустя несколько дней Маск резко раскритиковал законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».

Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете Илон Маск американский предприниматель

Также бизнесмен раскритиковал проект (билль) госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него. Соответствующий проект был принят нижней палатой Конгресса США 22 мая 2025 года. Он продлевает снижение налогов, финансирование безопасности границ и увеличивает госдолг Соединенных Штатов на четыре триллиона долларов.

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Трамп разочаровался в Маске

Президент США заявил о своем разочаровании американским предпринимателем Илоном Маском после его слов о «большом, красивом» законопроекте.

По словам главы Белого дома, миллиардер знал о содержимом этого законопроекта лучше, чем кто-либо другой, а претензии к нему у предпринимателя возникли лишь после того, как тот узнал о пункте, предполагавшем сокращение льгот для производителей электромобилей.

Я очень разочарован в Илоне, я во многом ему помогал Дональд Трамп президент США

Однако Маск назвал слова президента США ложью. Он отметил, что не знал ничего о законопроекте.

Издание Politico со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома сообщало, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, так как инициатива может нанести ущерб интересам предпринимателя, лишив ряда льгот его компанию Tesla.

Маск заявил о причастности Трампа к делу о педофилии

Американский предприниматель намекнул на педофилию Трампа. По его словам, политик фигурирует в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Также Маск добавил, что по этой причине файлы по Эпштейну публикуют не полностью.

Кроме того, Маск прокомментировал слова президента США о своем сумасшествии.

Я отобрал его мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электрические машины, которые никто больше не хотел (он знал об этом месяцами, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума! Дональд Трамп президент США

Маск назвал слова политика ложью. «Так грустно», — добавил миллиардер. Предприниматель отметил, что без его помощи президент проиграл бы прошедшие в ноябре выборы. Он оставил под собственной публикацией подпись «какая неблагодарность».